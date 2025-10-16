Il daiquiri a Hong Kong non è mai stato così buono

Sono bastati pochi mesi di apertura, giusto un necessario rodaggio iniziale, per trasformare il nuovo concept di Simone Caporale e Lorenzo Antinori in un vero e proprio tormentone. Esattamente come era stato per Bar Leone e come dall’altra parte del mondo, a Barcellona, è accaduto per Boadas (dove in un certo senso l’hype non è ancora del tutto scemato), Montana è il nuovo indirizzo del momento in cui bere a Hong Kong. Siamo nel quartiere di Central, crocevia imprescindibile per la maggior parte di locali di successo connessi alla scena mixology e dove il sapore ruspante dello street food e della vita di strada si fonde con i grattacieli della prima city, i camminamenti sospesi e i centri commerciali nei quali percorrere interi chilometri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

