Il Cus Catania istituisce il premio Angelo Arcidiacono in ricordo dello sciabolatore olimpico

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per onorare la memoria di Angelo Arcidiacono, campione olimpico nelle gare a squadre di sciabola (oro ai Giochi di Los Angeles 1984, e argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976), il Cus Catania ha istituito un premio in ricordo del tesserato del Centro Universitario Sportivo etneo, venuto a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cus catania istituisce premioIl Cus Catania istituisce il premio “Angelo Arcidiacono” in ricordo dello sciabolatore olimpico - Il riconoscimento sarà conferito all’atleta più giovane che si aggiudicherà la migliore posizione tra i primi 8 classificati alla 1° gara di qualificazione regionale di spada M/F della categoria U20 ... Come scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cus Catania Istituisce Premio