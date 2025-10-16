Il Cus Catania istituisce il premio Angelo Arcidiacono in ricordo dello sciabolatore olimpico
Per onorare la memoria di Angelo Arcidiacono, campione olimpico nelle gare a squadre di sciabola (oro ai Giochi di Los Angeles 1984, e argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976), il Cus Catania ha istituito un premio in ricordo del tesserato del Centro Universitario Sportivo etneo, venuto a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Il riconoscimento sarà conferito all'atleta più giovane che si aggiudicherà la migliore posizione tra i primi 8 classificati alla 1° gara di qualificazione regionale di spada M/F della categoria U20