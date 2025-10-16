‘Il cuore del VI municipio’ al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
(Adnkronos) – Sarà inaugurato domenica 19 ottobre alle ore 11, presso il Centro commerciale Roma Est (piano 2°, via Collatina Km 12.800), il progetto di prevenzione cardiovascolare 'Il Cuore del VI Municipio', alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci. L'iniziativa, organizzata dalla Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), in collaborazione con il Prorettorato alle .
