Il creatore svela i piani per la quinta stagione di The Boys

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, rivela i suoi piani per il futuro del franchise. La serie principale terminerà con la quinta stagione, che uscirà nel 2026. Gen V, la cui seconda stagione è attualmente in fase di distribuzione, è ambientata tra la quarta e la quinta stagione di The Boys. Con la stagione 5 di The Boys destinata a concludere la storia centrale dell’universo immaginario, c’è stata incertezza sul futuro del franchise. Vought Rising è in fase di riprese, ma si tratta di un prequel ambientato decenni prima nella linea temporale, poco si sa dello The Boys: Mexico, in fase di sviluppo, e Gen V non è stato ancora rinnovato per la terza stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it