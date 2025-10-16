Il cortocircuito dei pro Pal che non vedono quel che accade a Gaza

Al direttore - Mi domando se in questi giorni i pro Pal nostrani, sempre disposti al riconoscimento incondizionato dello stato di Palestina, abbiano notato le esecuzioni sommarie di civili palestinesi compiute da Hamas. Giuliano Cazzola Mi domando dove sono finiti i pro Pal in un momento delicato come questo, in cui è evidente come non mai che il sogno di uno stato palestinese dipende solo ed esclusivamente dalla possibilità di cacciare Hamas da Gaza, come chiedono non i pericolosi ministri israeliani ma tutti i governi arabi che hanno sottoscritto il piano di pace di Trump. Quale momento migliore per essere pro Pal.

