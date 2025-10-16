Il Convitto di Avellino a Montecitorio per il convegno Cento anni di storia delle Istituzioni Educative Statali
Il giorno 15 ottobre, dalle ore 15, presso la Sala della Lupa in Montecitorio, a Roma, si è svolto il Convegno "Cento anni di storia delle Istituzioni Educative Statali". Il Rettore del Convitto Nazionale di Avellino, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, con il suo staff, ha preso parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Convitto Nazionale "Pietro Colletta" Avellino è Insieme a Don Patriciello. Condividiamo le parole del Ministro Valditara: "Colpire chi da anni si batte in prima linea per la legalità e per la difesa dei più deboli significa colpire tutti noi". #convittoavellino #legalità - facebook.com Vai su Facebook
" 'Educare alla Legalità", convegno al carcere di Avellino - L'area trattamentale della casa circondariale di Avellino, in occasione della Commemorazione del brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia, Antimo Graziano, Vittima del Dovere, tragicamente ... Si legge su ansa.it