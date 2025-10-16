Il Convitto di Avellino a Montecitorio per il convegno Cento anni di storia delle Istituzioni Educative Statali

Il giorno 15 ottobre, dalle ore 15, presso la Sala della Lupa in Montecitorio, a Roma, si è svolto il Convegno "Cento anni di storia delle Istituzioni Educative Statali". Il Rettore del Convitto Nazionale di Avellino, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, con il suo staff, ha preso parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

