Il contrattacco di Zaia agli alleati | Avete capito che sono un problema? E si candida in tutte le province | ovazione dal pubblico

Tra gli applausi dei propri sostenitori, Luca Zaia, nella serata a Padova di lancio della candidatura a presidente della Regione Veneto di Alberto Stefani, ha annunciato che sarà capolista in ogni provincia. “Avete capito che sono un problema per voi?” ha detto rivolto agli alleati del centrodestra. “A chi mi mette i veti dico dopo ‘Zaia scrivi Zaia’. Voi avete capito che sono un problema? A me non sembra normale. Prima ti dicono che non puoi farti rieleggere, dopo che non puoi fare la tua lista civica, poi che non puoi mettere il nome”. L'articolo Il contrattacco di Zaia agli alleati: “Avete capito che sono un problema?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il contrattacco di Zaia agli alleati: “Avete capito che sono un problema?”. E si candida in tutte le province: ovazione dal pubblico

