il consorzio leonardo spara a salve 5 26 da 3

ANDREA COSTA 71 CONSORZIO LEONARDO 58 UP ANDREA COSTA: Sanguinetti 10, Kupstas 7, Gatto, Zedda 8; Tamani 15, Thioune 8, Chessari 6, Moffa 10, Raucci 7, Filippini. All. Dalmonte. CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All. Tonfoni. Arbitri: Tirozzi, Forni, Mammoli. Parziali: 18-17, 37-32, 55-42. Non riesce il blitz in terra emiliana al Consorzio Leonardo. I ragazzi di coach Tonfoni, orfani di De Gregori, escono sconfitti dal PalaRuggi per merito di un’ Andrea Costa concentrata, fisica e molto determinata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
