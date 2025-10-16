Il consigliere nella bufera | Sereno sul mio operato

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho l’animo sereno sul mio operato e attendo il giudizio della magistratura, di cui ho piena fiducia. Intanto interverrò alla prossima assemblea dei capigruppo e anche al prossimo Consiglio di Brugherio. Il lato positivo di questa vicenda e la grande solidarietà arrivata da chi mi conosce". Si dichiara tranquillo Giuseppe Calabretta, capogruppo di Fratelli d’Italia a Brugherio, finito nell’inchiesta sulla presunta corruzione a Cologno. La Procura di Monza contesta a Calabretta non solo "incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne" in associazione a delinquere con l’ex sindaco di Cologno, Angelo Rocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il consigliere nella bufera sereno sul mio operato

© Ilgiorno.it - Il consigliere nella bufera: "Sereno sul mio operato"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Service Unavailable

Service Unavailable

HTTP Error 503. The service is unavailable.

Cerca Video su questo argomento: Consigliere Bufera Sereno Mio