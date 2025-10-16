Il Condor Agostini ’custode’ del Cesena | Orgoglio Berti Shpendi giochi senza assilli

Non soltanto membro del cda e supervisore delegato dal board, da quest'anno il Condor Massimo Agostini, già leggenda del Cesena, è anche responsabile del settore giovanile. Quanto è grande questa responsabilità? "È grande, perché a Cesena c'è un settore giovanile importante, dal quale negli ultimi 20 anni sono usciti tanti giocatori. È una bella sfida. Insieme a Succi e a Faro ci stiamo calando sempre di più in questa realtà e stiamo portando avanti un lavoro importante". Cosa rappresenta il vivaio per il Cesena? "Sicuramente c'è un legame speciale con il territorio, che dà la possibilità a tanti giovani di inseguire un sogno: quello di rappresentare quei colori e indossare la maglia del Cesena, arrivando magari un domani anche in prima squadra".

