Il Comune di Firenze | Multiutility progetto solido acqua si può iscrivere

Firenze, 16 ottobre 2025 - "La Multiutility è un progetto che è stato fatto dai Comuni e dai sindaci. Starà ai sindaci e ai Comuni di discutere dell'andamento di questo progetto che a me sembra molto solido. Un altro tema è quello delle forme di gestione dell'acqua che comunque si può tranquillamente iscrivere nel progetto Multiutility ". Lo ha dichiarato l'assessore alle partecipate del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. "La Multiutility è qualcosa che va un po' al di là - ha aggiunto -. È quello di una grande società a livello regionale di gestione dei servizi pubblici locali, così come ci sono ormai da decenni in altre regioni: la discussione penso sia opportuna e giusta, non abbiamo mai finito" di parlarne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

