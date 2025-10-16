Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 | online il primo trailer della terza stagione

2anews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 novembre Lino Guanciale torna con la terza stagione de Il Commissario Ricciardi vestendo di nuovo i panni del celebre investigatore creato da Maurizio de Giovanni. È finalmente online il primo trailer della terza stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e interpretata da Lino Guanciale. La . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1: online il primo trailer della terza stagione

