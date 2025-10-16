Il Commissario Ricciardi 3 | tutto pronto per il ritorno su Rai 1
I fan de Il Commissario Ricciardi possono finalmente gioire: la terza stagione è pronta a sbarcare su Rai 1. Dopo mesi di attesa e grandi aspettative, i nuovi episodi del celebre poliziesco promettono sei serate intense, ricche di mistero e colpi di scena capaci di catturare il pubblico. Con le riprese terminate a maggio 2024, la serie è ora in fase di post-produzione e sta preparando nuove intriganti indagini per il commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, questa terza stagione si annuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni rispetto alle precedenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Mostra dedicata al Commissario Ricciardi a fumetti! Lunedì 20 ottobre alle ore 17.00 nel Foyer del Teatro San Carlo di Napoli! - facebook.com Vai su Facebook
Rai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione - La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni. Da msn.com
Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale: quando in tv, puntate, anticipazione trama e cast - Scopri tutta sul nuovo capitolo della serie con Lino Guanciale: trama, cast e quando in tv. Riporta superguidatv.it