Il Commissario Ricciardi 3 | tutto pronto per il ritorno su Rai 1

I fan de Il Commissario Ricciardi possono finalmente gioire: la terza stagione è pronta a sbarcare su Rai 1. Dopo mesi di attesa e grandi aspettative, i nuovi episodi del celebre poliziesco promettono sei serate intense, ricche di mistero e colpi di scena capaci di catturare il pubblico. Con le riprese terminate a maggio 2024, la serie è ora in fase di post-produzione e sta preparando nuove intriganti indagini per il commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, questa terza stagione si annuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni rispetto alle precedenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

