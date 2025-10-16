Il Commissario Ricciardi 3 | tutto pronto per il ritorno su Rai 1

Tivvusia.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fan de Il Commissario Ricciardi possono finalmente gioire: la terza stagione è pronta a sbarcare su Rai 1. Dopo mesi di attesa e grandi aspettative, i nuovi episodi del celebre poliziesco promettono sei serate intense, ricche di mistero e colpi di scena capaci di catturare il pubblico. Con le riprese terminate a maggio 2024, la serie è ora in fase di post-produzione e sta preparando nuove intriganti indagini per il commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, questa terza stagione si annuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni rispetto alle precedenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

il commissario ricciardi 3 tutto pronto per il ritorno su rai 1

© Tivvusia.com - Il Commissario Ricciardi 3: tutto pronto per il ritorno su Rai 1

Contenuti che potrebbero interessarti

commissario ricciardi 3 tuttoRai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione - La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni. Da msn.com

Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale: quando in tv, puntate, anticipazione trama e cast - Scopri tutta sul nuovo capitolo della serie con Lino Guanciale: trama, cast e quando in tv. Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Commissario Ricciardi 3 Tutto