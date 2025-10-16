L’invecchiamento della pelle è un fatto fisiologico, ma mettere un freno a questo processo che con l’età arriva per tutti si può, scegliendo uno stile di vita sano e utilizzando dei prodotti ad hoc per la cura della pelle, che sappiano nutrirla, idratarla e compensare quelle mancanze che possono subentrare nel tempo. Ed è proprio questo che fa il siero viso ristrutturante Rilastil Hydrotenseur, un siero viso che agisce per distendere le rughe e le linee sottili sul viso, con un concentrato di acido ialuronico a tre pesi molecolari che svolge un’azione intensiva e che dona massima elasticità alla cute. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il colpo di fulmine beauty arriva dalla lista dei più venduti. È un siero viso ristrutturante che distende immediatamente le rughe