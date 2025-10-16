Il clamoroso dietrofront di Soumahoro | migranti tornate indietro si può scegliere di restare in Africa

Secoloditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorprendente, ma vero: Aboubakar Soumahoro sposa la linea del governo Meloni per far restare i migranti in Africa. Il deputato eletto con Avs e oggi al gruppo Misto ha organizzato una giornata di dibattiti sulla migrazione, proponendo due opzioni: restare nei paesi di origine, o tornarci. Ad aprire il panel, il presidente della Camera, il leghista Fontana, tra gli interventi in programma quello del sottosegretario Freni e del consigliere diplomatico di Meloni. L’ex sindacalista dell’Usb h a spiegato la sua posizione con una serie di post su Instagram. Post che hanno ricevuto commenti positivi, segno che il buon senso non latita neanche tra i follower più schierati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

