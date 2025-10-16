Il cinema divisivo di Ari Aster

Tra i nomi più interessanti del panorama cinematografico attuale spicca quello di Ari Aster, regista, sceneggiatore, produttore e montatore statunitense. Noto per i temi controversi e divisivi che mette al centro della sua analisi, Aster ha costruito un linguaggio filmico in cui il perturbante si intreccia con il quotidiano, affrontando temi controversi capaci di affascinare e al tempo stesso di inquietare pubblico e critica. A due anni dall’uscita di Beau ha paura, complessa commistione di tensione narrativa e dramma psicologico con protagonista Joaquin Phoenix, Aster torna al cinema con Eddington, la cui anteprima è prevista al Festival di Cannes 2025 e che si prepara, come tutti i film del regista, a sorprendere e a dividere, confermando la forza disturbante de suo sguardo sul reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il cinema divisivo di Ari Aster

