Il cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega

Luca Vildoza, cestista della Virtus Bologna, è stato arrestato dalla polizia nella notte assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, dopo aver aggredito una sanitaria della Croce Rossa presente su un’ambulanza. Il playmaker argentino aveva da poco terminato di giocare nel match di Eurolega con la Virtus Bologna contro i francesi del Monaco, segnando 8 punti nella vittoria dei suoi per 77-73. Il tutto è cominciato in via Calori – a Bologna – a pochi passi dal Paladozza, dove un’ambulanza si era fermata per digitare sul telefono l’indirizzo di un intervento. In quel momento è arrivata l’auto del cestista, che si sarebbe innervosito visto l’ostacolo per strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega

