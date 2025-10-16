Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez è infortunato? Aggiornamento sugli infortuni della Premier League

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez si è ritirato dalla squadra argentina durante l’ultima sosta per le nazionali a causa di un apparente infortunio al ginocchio. Il combattivo centrocampista ha giocato finora tutte le partite di Premier League con i Blues ed è stato parte integrante del gruppo che ha vinto la Coppa del Mondo per club in estate. Fernandez, che ha firmato per il Chelsea dal Benfica per 106,8 milioni di sterline nel 2023, ha avuto un inizio fruttuoso nella stagione 2526, segnando tre volte e registrando due assist finora. Potrebbe piacerti Enzo Fernandez sarà disponibile per il Chelsea questo fine settimana?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

