Il Centro Taekwondo Arezzo torna sul tatami con undici medaglie interregionali
Undici medaglie interregionali per il Centro Taekwondo Arezzo. La nuova stagione di gare ha preso il via con ottimi risultati per la società del Maestro Andrea Rescigno cha ha partecipato a due manifestazioni di combattimento a Roma e a Giugliano in Campania dove, a confronto con avversari da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OPEN DAY TAEKWONDO e KICKBOXING Sede Paternò Centro – Via Circumvallazione 382 Sabato 11 Ottobre 2025, Primo gruppo ore 10:00/10:45 Secondo gruppo ore 11:00/11:45 TaeKwonDo & Kickboxing Scopri la forza, la disciplina e il divertim - facebook.com Vai su Facebook
Ad Arezzo torna il “Mercato internazionale” e diventa capitale dei sapori - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre Arezzo torna ad essere ‘l’ombelico del mondo’. Lo riporta lanazione.it
Due giornate di open day con il Centro Taekwondo Arezzo - La nuova stagione della società aretina prenderà il via con gli allenamenti a porte aperte di lunedì 8 e 15 settembre Arezzo, 18 agosto 2025 – Due giornate per scoprire il taekwondo. Segnala lanazione.it