Il catanese Toni Palermo conquista un nuovo oro nei Mondiali di Foto e Video Sub

Grande risultato per il catanese Antonio “Toni” Palermo ai Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo e alla prima edizione della Coppa del Mondo Paralimpica di Fotografia Subacquea, che si sono svolti a L’Estartit, in Spagna. Palermo, veterano delle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

