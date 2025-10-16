Il cast di Pechino Express 2026

Cast al completo per l’edizione 2026 di Pechino Express, rinominata Pechino Express – L’Estremo Oriente. Dopo avervi annunciato le prime cinque coppie in gara e gli inviati che affiancheranno Costantino Della Gherardesca, ora tocca al resto dei concorrenti. Rispetto alle scorse edizioni del reality Sky che vedevano in gara nove coppie, quest’anno il programma si arricchisce di un duo in più. Un cast, però, composto da volti poco noti e di nicchia che, almeno sulla carta, non entusiasma. Vediamo chi sono le dieci coppie in gara pronte a mettersi in viaggio per Indonesia, Cina e Giappone a Pechino Express 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il cast di Pechino Express 2026

