Il caso dei fidanzati di Policoro come Garlasco? Nuovo esposto in Cassazione | Valutare la condotta dei magistrati che indagarono

L'iniziativa del legale della famiglia di Luca Oriani, morto nel 1988 con Marirosa Andreotta in una villetta della città lucana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il caso dei fidanzati di Policoro come Garlasco? Nuovo esposto in Cassazione: "Valutare la condotta dei magistrati che indagarono"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quello di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due fidanzati trovati morti a Policoro nel 1988, non fu un decesso per cause accidentali ma furono uccisi, prima aggrediti e poi annegati. Ecco cosa non torna nel caso della misteriosa morte dei ragazzi. - facebook.com Vai su Facebook

Il caso dei fidanzati di Policoro come Garlasco? Nuovo esposto in Cassazione: "Valutare la condotta dei magistrati che indagarono" - "Presenteremo un esposto alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiedendo che si faccia luce sul comportamento dei magistrati". Scrive msn.com

Il caso dei fidanzati di Policoro morti nel 1988, parla il legale: “Lividi e ferite su corpi, non fu incidente” - it parla l'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della famiglia Orioli, che ha depositato un’integrazione documentale per chiedere l’avocazione ... Riporta fanpage.it

Svolta nel caso Garlasco, la Rai cambia programmazione: va in onda Ore 14 Sera - La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti TV e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai2 la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – Il ... Si legge su dilei.it