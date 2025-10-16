"Il cantiere infinito di via Uso non può trasformarsi in un’altra estate di disagi". A dirlo è Gianni Giovanardi, consigliere della lista Obiettivo comune, che torna sul tema dei lavori lungo il fiume Uso. Un cantiere di competenza della Regione ed eseguito dall’Agenzia di protezione civile per la messa in sicurezza idraulica e la prevenzione delle esondazioni. "Faremo un’interpellanza sul cantiere infinito di via Uso – spiega Giovanardi – É vero che è un intervento della Regione, ma visto l’andamento del primo stralcio siamo preoccupati per l’inizio del secondo". Il consigliere ricorda cosa è accaduto in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il cantiere infinito di via Uso rischia di paralizzare la città"