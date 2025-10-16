Il cambio automatico robotizzato spiegato in modo semplice

Gazzetta.it | 16 ott 2025

Il cambio robotizzato o elettroattuato è, sulla carta, perfetto per le citycar: economico, non incide sui consumi e fa dimenticare i cambi marcia nel traffico. Ma non è perfetto, tanto che negli anni è un po' uscito di scena: ecco perché e come funziona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

