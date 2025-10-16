Il calciatore Edoardo Bove vittima di arresto cardiaco | Da studente seguivo i corsi sulla rianimazione per saltare matematica Mi sbagliavo può salvare delle vite

Il calciatore Edoardo Bove, vittima di un arresto cardiaco a dicembre 2024, parla alla Camera e si rivolge direttamente ai ragazzi e ai formatori, lanciando un accorato appello L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Buone notizie per Bove. L'ex viola potrebbe tornare a giocare all'estero - L'ex giocatore della Fiorentina, attualmente di proprietà della Roma, potrebbe presto avere un responso definitivo ... Lo riporta firenzeviola.it

Edoardo Bove, ci siamo | La Roma è disponibile: la data del rientro è nota - La luce fuori dal tunnel, il più è fatto: Edoardo Bove vicinissimo a ricevere l’idoneità sportiva per tornare nel calcio giocato. Riporta interdipendenza.net

Edoardo Bove saluta la Fiorentina: «Ci abbiamo provato, sei stata due volte rinascita». Le parole del centrocampista sopravvissuto al malore - Inter fu vittima di un malore in campo, una volta scaduto il prestito annuale, non farà ... Da ilmessaggero.it