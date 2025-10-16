Il braccio di ferro Spettacolo e occasioni tra Matelica e Osimana I locali stringono i denti e passano il turno
2 OSIMANA 2: Ginestra, Uncini (40’ st N. Mengani) Merli, D’Angelo, Sfasciabasti, Tempestilli, E. Mengani, Bianchi, Cornero (23’ st Vilson), Pedrini (33’ st Carsetti), Bartilotta (46’ st Bucari). All. Ciattaglia. OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Marchesini (45’ st Cantarini), Olivera, Patrizi (1’ st Alessandrini), Pigini, Fermani (43’ st Modesti), Manini (1’ st Ercoli), Gigli, Mafei, Caruso (15’ st Pagliarini). All. Labriola. Arbitro: Salvatori di Macerata. Reti: 12’ Pedrini, 27’ Gigli, 35’ Mengani (rig.), 43’ Mafei. Note: angoli 8-2 per gli ospiti. Espulso al 43’ st Carsetti. Il Matelica stringe i denti e passa il turno di Coppa, approdando in semifinale dove affronterà il K Sport Montecchio Gallo che ha eliminato l’Urbino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
