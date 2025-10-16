Il biglietto di scuse sul cofano dell’auto dopo averla urtata e ammaccata ma qualcosa non torna
Un biglietto lasciato sul cofano come gesto di cortesia, ma con un numero di telefono sbagliato. È quanto accaduto a Caterina, che sta cercando di rintracciare la persona che avrebbe urtato e ammaccato la sua auto a Cantù, nei parcheggi bianchi di via Trento.“Buongiorno, ieri sera tra le ore 19 e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
