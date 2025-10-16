L’ attività economica statunitense ha registrato “poche” variazioni nella maggior parte dei 12 distretti della Federal Reserve rispetto al mese precedente, secondo quanto emerso dall’ultimo Beige Book della Fed, un’indagine aneddotica sullo stato dell’economia USA. Il rapporto, redatto con analisi provenienti dai 12 distretti delle banche centrali, afferma che l’attività economica in tre distretti ha registrato una crescita “da lieve a modesta”, cinque hanno segnalato “nessuna variazione” e quattro hanno notato un “lieve ammorbidimento”. In sostanza, il rapporto suggerisce che nelle ultime otto settimane si è verificata una leggera perdita di slancio nell’attività, il che conferma il messaggio del presidente della Fed Jerome Powell di questa settimana, secondo cui la situazione economica non è migliorata da quando la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base il 17 settembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Beige Book della Fed conferma: un taglio dei tassi è imminente