La strada scelta dal Governo, infatti, per la Cgil “peggiora le condizioni di vita della grande maggioranza, colpendo chi lavora, chi è in pensione, i giovani e le donne”. Per questo la CGIL scende in piazza contro una “Finanziaria di guerra”: per difendere salari e pensioni, dire no al riarmo e alla precarietà, chiedere investimenti su sanità e scuola, pretendere una riforma fiscale equa che faccia pagare chi ha di più e liberi risorse per chi vive di lavoro. Le priorità sono chiare: stop alle guerre e al riarmo, più risorse per sanità, istruzione, politiche sociali e abitative; giustizia fiscale, basta condoni e flat tax; lotta alla precarietà con rinnovo dei contratti, salario minimo, legge sulla rappresentanza; piena rivalutazione delle pensioni, estensione della quattordicesima e pensione di garanzia per giovani e precari; infine, vere politiche industriali, sicurezza sul lavoro, transizione energetica e sviluppo del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 25 ottobre a Roma la manifestazione nazionale CGIL “Democrazia al lavoro”