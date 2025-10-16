Swim Zone – Ospite della settimana: Carlos D’Ambrosio È lui la nuova stella dello stile libero italiano. Carlos D’Ambrosio racconta ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada il suo 2025 magico: la medaglia mondiale, la finale iridata, i record e i trionfi giovanili che hanno segnato la sua crescita fino al salto tra i grandi. Uno dei volti nuovi del nuoto azzurro, D’Ambrosio è già una realtà del panorama internazionale, simbolo di una generazione che sta rendendo sempre più fluido il passaggio tra giovanili e assoluti. Nel 2026 lo attende una stagione da protagonista, con due grandi obiettivi: gli Europei in vasca corta e gli Europei di Parigi in vasca lunga, dove lo scorso anno aveva già assaporato il sogno olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il 2025 magico di Carlos D’Ambrosio: medaglie, record e sogni azzurri