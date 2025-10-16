Il 17 ottobre sciopero degli addetti d' igiene ambientale L' Amiu | Limitare conferimento rifiuti

Per l'intera giornata del 17 ottobre, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle aziende del settore ambiente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA Sciopero nazionale del comparto ambientale – 17 ottobre 2025 Si informa che è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale del comparto ambientale dalle Segreterie Confederali FP CGIL, UILTRASPORTI, FIT CISL - facebook.com Vai su Facebook

Il 17 ottobre sciopero degli addetti d'igiene ambientale. L'Amiu: "Limitare conferimento rifiuti" - L'azienda, si legge in una nota di Palazzo di Città, “assicurerà su tutto il territorio comunale i servizi ritenuti indispensabili" ... Si legge su baritoday.it

Venerdì 17 ottobre settore rifiuti in sciopero. Presidi in tutta la Toscana. Possibili disagi - Firenze, 16 ottobre 2025 – Incrociano le braccia venerdì 17 ottobre i lavoratori e le lavoratrici delle imprese pubbliche e private operanti nel settore dell ’igiene ambientale. Lo riporta lanazione.it

Sciopero 17 ottobre, raccolta rifiuti a rischio: cosa succede in città e chi si deve preoccupare - Una domanda che in molti si stanno facendo, soprattutto chi vive in città e ha già visto qualche cassonetto pieno negli ultimi giorni. Come scrive alphabetcity.it