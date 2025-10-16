Il 118 un giorno da protagonisti Gli angeli del soccorso in piazza | A lezione per salvare una vita
Il 118 scende in piazza, anzi, nelle piazze in occasione di ’Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’. Appuntamenti sabato a Ferrara, Cento, Codigoro e Portomaggiore. La giornata è curata dai professionisti infermieri e autisti del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Ausl di Ferrara con il patrocinio dei Comuni e con la collaborazione dei volontari di Paf – Pubblica Assistenza Ferrarese, Cri – Croce Rossa Italiana, Sant’Agostino Soccorso, Voghiera Soccorso e Cidas. Sabato il personale del 118 sarà a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini e per fornire informazioni sull’arresto cardiaco, come riconoscerlo e come affrontarlo, nelle piazze di? Ferrara: piazza Municipale, dalle 11 alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
