III Festival nazionale dell’Apprendimento-Servizio | a Montesilvano il 12 e 13 novembre

Il Service-Learning torna protagonista. Il 12 e 13 novembre 2025, presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (PE), si svolgerà la terza edizione del Festival nazionale dellApprendimento-Servizio, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con Service Learning Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

