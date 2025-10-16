Igor battuta 3-0 Chieri

Novaratoday.it | 16 ott 2025

La Igor Volley che dopo tre giornate di campionato viaggia a punteggio pieno: vittoria 3-0 (25-23; 26-24; 25-20) contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Un match tutt’altro che scontato, punto a punto e una rimonta nel finale di secondo set che è stata la svolta. MVP a Giulia Leonardi e premio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

