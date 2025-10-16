Ignazio Moser furioso con Belen dopo la nascita di Clara Isabel? Cosa sarebbe successo

Sarebbero momenti di forte tensione tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. L’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso una storia Instagram, ha raccontato che il neogenitore, dopo la nascita della piccola Clara Isabel, si sarebbe infuriato con la cognata argentina per un gesto inaspettato. Andiamo a scoprire quale sarebbe il motivo della presunta lite e cosa è emerso dopo il parto di Cecilia. I rapporti complicati tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. Già da mesi circolano voci su un presunto allontanamento tra Belen e Ignazio. Diverse fonti del web sostengono che i rapporti tra i due si siano raffreddati con il tempo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ignazio Moser furioso con Belen dopo la nascita di Clara Isabel? Cosa sarebbe successo

