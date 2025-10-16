Igiene urbana mobilitazione generale | possibili ritardi nella raccolta e nello spazzamento
LECCE – L’azienda Monteco, che gestisce il servizio di igiene urbana nella città di Lecce, ha diramato un avviso alla popolazione in vista dello sciopero generale nazionale del settore. La mobilitazione, proclamata dalle segreterie nazionali dell’Igiene ambientale di Cgil e Uil, è prevista per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AVVISO SCIOPERO NAZIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA VENERDÌ 17 OTTOBRE-SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI Si informa la cittadinanza che a causa dello sciopero generale del Settore Servizi Ambientali, indetto nella giornata di venerdì - facebook.com Vai su Facebook
? AVVISO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025 ? Si informa che a causa dello sciopero indetto i servizi di igiene urbana potranno subire carenze parziali e disagi. Per info ? https://comune.ripatran - X Vai su X
Igiene urbana, mobilitazione generale: possibili ritardi nella raccolta e nello spazzamento - L'assessore Martini invita, se possibile, a non esporre carrellati e pattumel ... Secondo lecceprima.it
Lecce, sciopero del personale di igiene urbana: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti - Le segreterie nazionali dell’Igiene Ambientale di CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale previsto domani ... Lo riporta leccesette.it
Igiene ambientale, 17 ottobre sciopero nazionale per il rinnovo del contratto - In tutta Italia servizi a rischio per la mobilitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Si legge su ecodallecitta.it