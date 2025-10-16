igiene ambientale sciopero previsti disagi

Domani incroceranno le braccia i lavoratori del servizio di igiene ambientale. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata lavorativa a causa della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale del settore, scaduto il 31 dicembre 2024. Nella nostra provincia sono circa 500 i lavoratori impiegati nel servizio di igiene ambientale (circa 300 tra Marche Multiservizi ed Aset e circa 200 nelle aziende Gema Spa ed Igea Ambiente). Domani si terrà anche un presidio ad Ancona ed una delegazione sarà ricevuta dal Prefetto del capoluogo. "Dopo mesi di trattative – spiegano le sigle sindacali - Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali Cooperative hanno confermato la totale chiusura sul rinnovo del contratto di lavoro nazionale dei Servizi ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

