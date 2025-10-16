Igiene ambientale 1.500 lavoratori da Terni a Perugia chiamati a scioperare per il rinnovo del contratto

Sono 1.500 in Umbria i lavoratori del settore igiene ambientale chiamati a scioperare nella giornata di venerdì 17 ottobre per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo la rottura del confronto con le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali di categoria Fp. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

SERVIZI COMUNALI: SCIOPERO NAZIONALE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - VENERDI' 17 OTTOBRE 2025 Servizi Comunali avvisa la Cittadinanza che Venerdì 17 Ottobre 2025 è stato indetto lo sciopero nazionale per tutti i lavoratori e lavoratrici delle azi - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari, #sciopero dell’#igiene ambientale il 17 ottobre: possibili disservizi - X Vai su X

Igiene Ambientale, domani sciopero per il Contratto. Presidio a Firenze e in varie città - Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato per domani venerdì 17 ottobre 2025 una giornata di sciopero ... gonews.it scrive

Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale ... tg24.sky.it scrive

Lavoratori servizi igiene ambientale in sciopero il 17 ottobre - Saranno in sciopero per un intero turno di lavoro, venerdì 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei servizi di igiene ambientale che incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del ... ansa.it scrive