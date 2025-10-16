Ieri in Campania | fermato pusher di soli 14 anni Licenziati 146 lavoratori

Anteprima24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025.  Avellino – “In che direzione stiano andando? Questa domanda vale sia per il singolo che per l’intera comunità”. E’ l’interrogativo al sapore di sprono lanciato dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico  Airoma,  nel corso della nona tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia avviato mesi fa dal Prefetto  Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori. ( LEGGI QUI ).  Benevento – Il Sannio si prepara a essere protagonista della scena politica regionale con l’appuntamento  “Il Sannio protagonista con Cirielli”, la  conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale della Campania  per la  Provincia di Benevento, in programma  sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:30  presso il  Teatro De Simone di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania fermato pusher di soli 14 anni licenziati 146 lavoratori

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: fermato pusher di soli 14 anni. Licenziati 146 lavoratori

Approfondisci con queste news

Samarate, scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto: pusher 20enne fermato dopo inseguimento - È stata una serata ad alta tensione quella vissuta ieri, lunedì 15 settembre, a Samarate. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Fermato Pusher