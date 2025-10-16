Idrogeno siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada | Impegno per un futuro pulito e sostenibile

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 16 ottobre 2025 – Si è conclusa a Milano, la cerimonia ufficiale per la firma del ‘ Memorandum of Understanding ’ (MOU) tra la Canadian Hydrogen Association (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT). L’accordo rappresenta un ulteriore spinta alla collaborazione tra le aziende e gli istituti di ricerca canadesi e italiani, con l’intento di rafforzare la partnership tra i due Paesi nel settore dell’energia, dell’idrogeno e delle tecnologie pulite. All’evento di firma, promosso dall’Ambasciata del Canada in Italia, ha partecipato l’Onorevole Maninder Sidhu, ministro canadese del Commercio Internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

idrogeno siglato il memorandum di intesa fra italia e canada impegno per un futuro pulito e sostenibile

© Quotidiano.net - Idrogeno, siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada: “Impegno per un futuro pulito e sostenibile”

Contenuti che potrebbero interessarti

idrogeno siglato memorandum intesaIdrogeno, siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada: “Impegno per un futuro pulito e sostenibile” - A siglate l’accordo l’Associazione dell’idrogeno canadese (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT). Da msn.com

idrogeno siglato memorandum intesaUn ponte energetico tra Canada e Italia: firmato a Milano il memorandum d’intesa sull’idrogeno - Si è conclusa a Milano la cerimonia ufficiale per la firma del Memorandum of Understanding (MOU) tra la Canadian Hydrogen Association (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno ( ... Lo riporta varese7press.it

Presentata la seconda edizione dell’Osservatorio Intesa Sanpaolo-H2IT (Associazione Italiana Idrogeno) sulla filiera dell’idrogeno in Italia - Un appuntamento importante quello che oggi ha visto coinvolti oltre cento imprenditori marchigiani, cui si sono aggiunte anche aziende da fuori regione, in un appuntamento presso la sede Loccioni che ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Idrogeno Siglato Memorandum Intesa