Idrogeno siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada | Impegno per un futuro pulito e sostenibile

Milano, 16 ottobre 2025 – Si è conclusa a Milano, la cerimonia ufficiale per la firma del ‘ Memorandum of Understanding ’ (MOU) tra la Canadian Hydrogen Association (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT). L’accordo rappresenta un ulteriore spinta alla collaborazione tra le aziende e gli istituti di ricerca canadesi e italiani, con l’intento di rafforzare la partnership tra i due Paesi nel settore dell’energia, dell’idrogeno e delle tecnologie pulite. All’evento di firma, promosso dall’Ambasciata del Canada in Italia, ha partecipato l’Onorevole Maninder Sidhu, ministro canadese del Commercio Internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idrogeno, siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada: “Impegno per un futuro pulito e sostenibile”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il colosso automobilistico giapponese ha siglato un accordo con Sumitomo Metal Mining per sviluppare materiali catodici destinati alle batterie di prossima generazione. L'obiettivo è portare sul mercato veicoli elettrici con tecnologia a stato solido . https://gre - facebook.com Vai su Facebook

Siglata al #PadiglioneItalia di #Expo2025 di #Osaka l'accordo tra H2IT e JH2A, le associazioni italiane e giapponesi dell’idrogeno. Presente, per l'occasione, il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri @ItalyMFA, @GiorgioSilli. Un memorandum trien - X Vai su X

Idrogeno, siglato il Memorandum di Intesa fra Italia e Canada: “Impegno per un futuro pulito e sostenibile” - A siglate l’accordo l’Associazione dell’idrogeno canadese (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT). Da msn.com

Un ponte energetico tra Canada e Italia: firmato a Milano il memorandum d’intesa sull’idrogeno - Si è conclusa a Milano la cerimonia ufficiale per la firma del Memorandum of Understanding (MOU) tra la Canadian Hydrogen Association (CHA) e l’Associazione Italiana Idrogeno ( ... Lo riporta varese7press.it

Presentata la seconda edizione dell’Osservatorio Intesa Sanpaolo-H2IT (Associazione Italiana Idrogeno) sulla filiera dell’idrogeno in Italia - Un appuntamento importante quello che oggi ha visto coinvolti oltre cento imprenditori marchigiani, cui si sono aggiunte anche aziende da fuori regione, in un appuntamento presso la sede Loccioni che ... Scrive affaritaliani.it