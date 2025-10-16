Idf | Identificati i resti degli ultimi due ostaggi Usa | Gli abitanti di Gaza non dovranno lasciare la Striscia
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Giappone: identificati i resti di una bambina di 6 anni dispersa dopo lo tsunami del 2011 - X Vai su X
Chi l'ha visto?. . Resti umani in un sacco: Inquirenti con i Carabinieri nell’appartamento di un giovane ucraino a #Spoleto. Il corpo smembrato di Bala Sagor, detto Obi, non ancora ufficialmente identificato, è stato ritrovato accanto alla sua bicicletta elettrica, nel - facebook.com Vai su Facebook
Israele riceve i resti di altri due ostaggi, "segni di tortura" sui corpi dei palestinesi liberati - Medici di Gaza indicano che sui corpi dei palestinesi liberati sono presenti "segni di maltrattamenti e torture" View on euronews ... Riporta msn.com
Idf chiude strada per Gaza city, si può solo evacuare - In vista dell'intensificarsi dei combattimenti a Gaza city in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra se Hamas accetterà il piano Trump, l'Idf ha avvisato la popolazione che la strada ... Da ansa.it