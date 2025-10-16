Identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Trump | Se l' accordo non viene rispettato Israele può attaccare

La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Gli Usa chiederanno aiuto ai civili di Gaza per ritrovare tutte le altre salme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Trump: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare"

