Identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Media | Gli usa premono per la fase 2 ricostruire l' enclave a partire da Rafah

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma Trump avverte: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare". La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da hamas media gli usa premono per la fase 2 ricostruire l enclave a partire da rafah

© Tgcom24.mediaset.it - Identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Media: "Gli usa premono per la fase 2, ricostruire l'enclave a partire da Rafah"

News recenti che potrebbero piacerti

Gaza, identificati corpi ultimi due ostaggi restituiti a Israele - Atrash, 39 anni, sono stati restituiti a Israele da Hamas dopo essere ... stream24.ilsole24ore.com scrive

identificati corpi ultimi dueIdf: “Identificati i resti degli ultimi due ostaggi”. Usa: “Gli abitanti di Gaza non dovranno lasciare la Striscia” - Hamas intende restituire a Israele i corpi degli ostaggi deceduti, come concordato nell’accordo su Gaza: lo ha detto un alto consigliere Usa, in una call cui ha partecipato anche l’Ansa. Secondo ilfattoquotidiano.it

Identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Trump: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare" - Sono stati identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas: si tratta di Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Identificati Corpi Ultimi Due