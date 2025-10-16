Ida Carmina M5S | La lotta alla corruzione è la madre di tutte le battaglie
Ad Agrigento si è tenuto un convegno organizzato dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, coordinato da Gino Buscemi, sul tema “L’economia della corruzione”. All’incontro hanno partecipato l’eurodeputato Giuseppe Antoci e il professore Maurizio Lisciandra, docente di economia politica alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
