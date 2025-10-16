ICare 2025 l’anestesia che trasforma evidenze in cura

16 ott 2025

Dal 23 al 25 ottobre la comunità dell’anestesia e dell’area critica si ritrova a Roma per Icare 2025, tre giornate intense che uniscono ricerca, formazione e pratica clinica. Un appuntamento pensato per trasformare evidenze e confronto multidisciplinare in strumenti utili al letto del paziente, oggi e nei prossimi anni. Tre giorni per guardare avanti Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

icare 2025 l8217anestesia che trasforma evidenze in cura

