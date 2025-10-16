Ibrahimovic si racconta | Sarò per sempre milanista L’ultimo scudetto? Il più soddisfacente

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan e attuale dirigente sportivo del club rossonero, è stato ospite nella trasmissione "This is Me". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ibrahimovic si racconta: “Sarò per sempre milanista. L’ultimo scudetto? Il più soddisfacente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Sarò milanista per sempre, perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità e la seconda volta, quando sono tornato, amore. » Zlatan Ibrahimovic si è raccontato senza filtri durante “This is me” su Canale 5, seduto accanto - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic si racconta: «Scudetto con Pioli? Grande soddisfazione. Tra i top difensori anche lui» - X Vai su X

Ibrahimovic: «Mamma piangeva la mia prima volta in tv perché pensava fossi andato in carcere. A casa la mia compagna non vuole le mie foto» - Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti più attesi del programma televisivo "This is me". Riporta ilmessaggero.it