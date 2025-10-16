IA l’ Avv Spinapolice presenta il ‘ Manifesto del Transumanismo Inverso’ a RadioUnitelma Sapienza
L’avvocato e studioso di diritto dell’IA presenta il suo “Manifesto del Transumanismo Inverso”: un invito a rimettere l’uomo al centro dell’evoluzione tecnologica.. “ Il Transumanismo Inverso è una teoria che si basa sulla necessità di riportare l’uomo al centro dell’esistenza, cosa che credo in quest’ultimo periodo sia venuta a mancare. Il termine Transumanismo fu coniato dal principio dal filosofo Max More, che credeva nel superuomo tecnologico e nella tecnologia come unica fonte di riscatto per l’essere umano. A mio avviso questo è un pensiero oramai obsoleto, è necessario compiere il processo opposto se vogliamo che la società torni a prosperare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
