Ghedi (Brescia), 16 ottobre 2025 – Ancora un importante passo per la tutela dell'ambiente e della salute nel contrasto alla criminalità organizzata che trasforma i campi agricoli in discariche abusive. E ancora una volta l'operazione è stata messa a segno dai militari dell'Arma carabinieri, che hanno effettuato una serie di verifiche nei confronti di una azienda della Bassa bresciana. I militari dei Nuclei carabinieri forestali di Brescia e Vobarno e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Verolanuova ieri hanno sottoposto a sequestro un impianto di compostaggio situato su una superficie di circa 9.

I veleni della mafia sull'agricoltura: a Ghedi plastica e metalli usati come fertilizzanti. Impianto di compostaggio sequestrato