Un altro compleanno triste per Charles Leclerc. Nel giro di pochi giorni festeggia i 28 e una ricorrenza di cui avrebbe fatto volentieri a meno: un anno intero senza vittorie. Il tempo vola, soprattutto quando realizzi che non hai ancora potuto lottare per il Mondiale, mentre il tuo coetaneo Max Verstappen ne ha già vinti quattro di fila e in questo fine settimana in Texas rischia di tornare definitivamente in gioco anche per il quinto. L’ultima vittoria di Charles, l’ultima doppietta rossa, è stata proprio un anno fa ad Austin, quando cominciò la grande illusione ferrarista. Nelle ultime sei gare della scorsa stagione nessuno ha fatto più punti della Ferrari e di Leclerc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I troppi compleanni tristi di Charles Leclerc alla Ferrari