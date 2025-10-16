I troppi compleanni tristi di Charles Leclerc alla Ferrari
Un altro compleanno triste per Charles Leclerc. Nel giro di pochi giorni festeggia i 28 e una ricorrenza di cui avrebbe fatto volentieri a meno: un anno intero senza vittorie. Il tempo vola, soprattutto quando realizzi che non hai ancora potuto lottare per il Mondiale, mentre il tuo coetaneo Max Verstappen ne ha già vinti quattro di fila e in questo fine settimana in Texas rischia di tornare definitivamente in gioco anche per il quinto. L’ultima vittoria di Charles, l’ultima doppietta rossa, è stata proprio un anno fa ad Austin, quando cominciò la grande illusione ferrarista. Nelle ultime sei gare della scorsa stagione nessuno ha fatto più punti della Ferrari e di Leclerc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Il caso di Paolo, suicida a 14 anni. La mamma sui social pubblicando un video "Le parole possono essere pugni. Paolo ne ha ricevuti troppi. Guardo il video di Paolo mentre spegne le candeline, mentre sorride. Chissà Paolo cosa desiderava mentre chiudev - facebook.com Vai su Facebook
I troppi compleanni tristi di Charles Leclerc alla Ferrari - Il pilota monegasco compie 28 anni e inizia a guardarsi indietro e a vedere le troppe occasioni perse alla guida di una Rossa ... Si legge su ilfoglio.it