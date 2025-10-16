I Tomahawk della pace e tutte quelle volte in cui si sono parlati Donald Trump e Vladimir Putin
Alla vigilia del nuovo incontro alla Casa bianca tra Volodomyr Zelensky e Donald Trump, il tycoon ha chiamato Vladimir Putin. Ecco cosa si sono detti e cosa accadrà domani. L’ultima telefonata, quella avvenuta poco fa, è stata definita dalla Casa bianca “ molto produttiva ”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il suo omologo russo Vladimir Putin sono tornati a parlarsi, a poco più di due mesi dal faccia a faccia in Alaska, il 15 agosto. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il contesto è di quelli delicati dal punto di vista geopolitico. 🔗 Leggi su Notizie.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Telefonata in corso tra Donald #Trump e Vladimir #Putin. Settimana scorsa aveva detto avrebbe dato un ultimatum alla Russia sui negoziati di pace, prima di concedere i missili Tomahawks all'Ucraina. E domani #Zelensky è alla Casa Bianca... @RSIInfo_ - X Vai su X
Politico: Zelensky chiede a Trump i Tomahawk in cambio del sostegno ucraino alla candidatura al Nobel per la Pace Secondo Politico, il presidente ucraino avrebbe proposto una singolare intesa, che sembra un tentativo di ingraziarsi Trump. L’Ucraina sare - facebook.com Vai su Facebook
“Fermati o darò i Tomahawk a Kiev”. Da Trump l’ultimo avviso a Putin - Trump lancia l’ultimo avviso a Putin che però non sembra intenzionato a fermare la guerra ... Secondo lanotiziagiornale.it