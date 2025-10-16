I Tomahawk della pace e tutte quelle volte in cui si sono parlati Donald Trump e Vladimir Putin

Alla vigilia del nuovo incontro alla Casa bianca tra Volodomyr Zelensky e Donald Trump, il tycoon ha chiamato Vladimir Putin. Ecco cosa si sono detti e cosa accadrà domani. L’ultima telefonata, quella avvenuta poco fa, è stata definita dalla Casa bianca “ molto produttiva ”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il suo omologo russo Vladimir Putin sono tornati a parlarsi, a poco più di due mesi dal faccia a faccia in Alaska, il 15 agosto. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il contesto è di quelli delicati dal punto di vista geopolitico. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - I Tomahawk della pace, e tutte quelle volte in cui si sono parlati Donald Trump e Vladimir Putin

